Jugendliche bauen mit Ried TV ihren eigenen Fernsehsender auf

Plus Das Pilotprojekt "Die Rieder Monatsschau" startete im Juli - geplant und durchgeführt von Jugendlichen. Welche Idee steckt dahinter und wie wird das Projekt finanziert?

"Sitzt mein Mikro?" fragt Maxi nervös seine TV-Kollegen, als die Kamera rot aufleuchtet. Er ist auf Sendung. Einmal im Monat überträgt seit Mitte Juli der neue Sender "TV Ried", der mit zwölf Jugendlichen an Bord gestartet ist, Nachrichten über Ried und Umgebung und informiert damit die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde über die stattgefundenen Ereignisse und politischen Begebenheiten des vergangenen Monats. Die Sendung wird über den eigenen YouTube-Kanal ausgestrahlt sowie auf der Homepage der Gemeinde Ried veröffentlicht. Für die jungen Menschen in Ried ist es eine einzigartige Gelegenheit.