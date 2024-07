Ried verwirklicht mit dem Betreuten Wohnen ein Vorzeigeprojekt

Ried feiert Hebauf für sein Betreutes Wohnen. Damit nimmt in der kleinen, ländlichen Gemeinde ein weiteres Vorzeigeprojekt Gestalt an. Der entstehende Neubau ist ein wichtiger Baustein dafür, dass Rieder Bürgerinnen und Bürger auch im Alter gut in ihrem Heimatort aufgehoben sind.

Denn das ist auf dem Land oft noch ein Problem. Die Menschen haben sich in jungen Jahren niedergelassen, ein Haus gebaut, Kinder groß gezogen. Später sind die Kinder aus dem Haus, das Gebäude viel zu groß und zu viel Arbeit. Manchmal kommen gesundheitliche Einschränkungen dazu. Doch gerade in den Dörfern fehlt es oft an kleineren Wohnungen, die für Senioren geeignet sind, von Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen ganz zu schweigen.

Ried unterstützt den Wohnungsbau im Ort

Ried hat die Lösung dieses Problems schon seit einiger Zeit im Blick. Als Erstes baute die Kommune das Supermarktgebäude und siedelte den Edeka an. Damit ist auch für weniger mobile Menschen im Ort die Nahversorgung gesichert. Dazu unterstützt die Kommune seit einigen Jahren den Bau von Mehrfamilienhäusern mit Wohnungen - sei es in den eigenen Baugebieten als auch bei privaten Investoren. Die drei großen Wohnhäuser an der Sirchenrieder Straße waren hier das erste Projekt.

Mit dem Betreuten Wohnen kommt jetzt eine Option hinzu für Menschen, die längerfristig Unterstützung brauchen, um weiter alleine wohnen zu können. Ergänzt wird das mit einer Tagespflege und dem nahe gelegenen Ärztehaus. Schritt für Schritt hat Ried die einzelnen Projekte angepackt und zeigt damit, was man mit einer vorausschauenden Ortsentwicklung erreichen kann.