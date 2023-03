Ried will Ende 2026 wieder schuldenfrei sein

Plus Projekte wie das Baugebiet zwischen Ried und Hörmannsberg und das Betreute Wohnen kosten die Gemeinde viel Geld. Sie muss daher erneut einen Kredit aufnehmen.

Ried hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen. In der Sitzung des Gemeinderates wurde der Haushaltsplan vorberaten. Mit einem Gesamtvolumen von 27,7 Millionen Euro schließt der Etat 2023 ab. Dieser starke Anstieg geht auf Investitionsmaßnahmen wie das Baugebiet "An der Goldwiese" und das Betreute Wohnen zurück. "Für eine Gemeinde mit 3250 Einwohnern ist das ein sportlicher Haushalt“, sagte Bürgermeister Erwin Gerstlacher.