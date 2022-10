Rieder Bürgerversammlungen sind künftig auch per Livestream zu sehen

Plus Das Thema Bürgerversammlung bereitet den Rätinnen und Räten Kopfzerbrechen. Die sogenannte Hybridveranstaltung wird klar favorisiert.

Der Rieder Gemeinderat beschäftigte sich mit einer Änderung der Geschäftsordnung für die Rätinnen und Räte. Demzufolge muss der Bürgermeister mindestens einmal jährlich eine Bürgerversammlung einberufen. Diese Präsenzveranstaltung wird auch im Internet übertragen, eine sogenannte Hybridveranstaltung. Die diesjährige Bürgerversammlung wird am 17. November in der Rathausturnhalle stattfinden. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.