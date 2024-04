Rieder Grundschüler gewinnen einen Preis für ihre Hochbeete

Das Bayernwerk zeichnet das Grünprojekt beim Wettbewerb Schlaugärtner aus. Die Kinder überzeugen mit ihrem gekonnten Bau.

Groß ist die Freude an der Offenen Ganztagesschule in Ried. Die Mädchen und Buben hatten sich zusammen mit ihrer Rektorin Melanie Prager mit ihrem Projekt „Bau von Hochbeeten“ am Schulgartenwettbewerb „Schlaugärtner“ beteiligt und den Preis von der Bayernwerk Netz GmbH gewonnen. Der beinhaltet einen Scheck über 500 Euro und eine sogenannte Schlaugärtner-Box.

Rieder Verein unterstützt Kinder beim Bau des Hochbeets

Die Kinder hatten mit Unterstützung vom Verein der Blumen- und Gartenfreunde Ried in einem Schulprojekt die Hochbeete gebaut. Die Fortschritte hatten die Schüler dazu beflügelt, ihr Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Wir wollen Schlaugärtner werden“ der Bayernwerk Netz GmbH vorzustellen, worauf sie prompt als Sieger hervorgingen. Gerhard Süßmeir und Matthias Reuter vom Gartenbauverein zeigten den Kindern die genauen Handgriffe, die beim Hochbeet nötig sind.

„Mit der Aktion Schlaugärtner wollen wir dazu beitragen, dass sich junge Menschen mit ökologischen Aspekten ihrer Umgebung befassen und Ideen für deren Gestaltung einbringen“, erläuterte Carolin Kaiser vom Bayernwerk. Schulleiterin Melanie Prager freute sich über die Auszeichnung, ebenso wie die Kinder.