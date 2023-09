Rieder KreativWerkstatt rollt den roten Teppich aus

Neun Grundschulkinder brillierten in Ried mit ihrem Kurzfilm „Planet Psy – Jugendliche gründen eine neue Menschheit“. Das Medienprojekt stärkt nicht nur ihre Kreativität.

„Das Filmen hat mir am besten gefallen“, sagt die neunjährige Anna Goldhofer und strahlt auf dem roten Teppich, als die kleinen Stars dem Blitzlichtgewitter der Fotografen entgegentraten. Hollywood ließ an diesem Nachmittag in Ried grüßen. Auf diese besondere Art und Weise öffnete die noch neue KreativWerkstatt Ried ihre Türen für die Öffentlichkeit. Neun Schulkinder hatten im Rahmen des Ferienprogramms gemeinsam mit der Medienstelle Augsburg einen spannenden Kurzfilm gedreht und präsentierten diesen den rund 50 Gästen in den Räumlichkeiten der Weiherstraße 9.

Weil die Menschheit auf dieser Welt nicht mehr lange zu leben hat, hebt die Rieder KreativWerkstatt ab und landet auf einem atmosphärischen Planeten. Foto: Christine Hornischer

„Wir waren für Kamera und Schnitt zuständig“, sagen Maxi Seidl, Andreas Wenisch und Tobias Mayer. Medienpädagogin Uschi Stritzker von der Medienstelle Augsburg bescheinigte den Kids, dass „sie eher wie Mitarbeiter als wie Auszubildende“ waren. Sie und die freie Mitarbeiterin Miriam Artmann hatten gemeinsam mit den Kindern das Drehbuch erstellt. „Besser gesagt, die Kinder haben das alleine gemacht – ich durfte mich nicht einmischen“, verrät die Medienfachfrau.

Kurzfilm spielt in der Zukunft

Das Thema Science Fiction stand für einen Kurzfilm gleich im Raum. Überraschend ist aber das Thema: Die Menschheit hat auf dieser Welt nicht mehr lange zu leben und es wird nach einem Ausweg gesucht. Es ist der 22. September 2029, der Kurzfilm spielt also in der Zukunft. Die kleinen Forscher experimentieren eifrig mit Dingen, die zum Leben notwendig sind. Man sieht sehr deutlich: Jeder ist auf seinem Gebiet ein Experte.

Schließlich hebt die KreativWerkstatt ab und landet auf einem atmosphärischen Planeten. Alles ist gut, bis die kleinen Insassen bemerken, dass in ihrem Hochbeet durch die vielen Experimente ein Kohlrabi-Monster wächst. Hier hat Maxi Seidl seinen Kurzauftritt. Ansonsten bleibt die Schauspielerei Anna Goldhofer, David Graf, Nelio und Elia Hruschka, Jonas Schöttel und Severin Wender, allesamt noch in der Grundschule, überlassen. Das Kohlrabi-Monster wird schließlich von Anna mit einem Tanz, den sie auch ihren Mitstreitern beigebracht hat, in die Flucht geschlagen.

Paul Graf plaudert aus dem Nähkästchen

„Das alles war innerhalb nur einer Woche eine riesige Herausforderung“, sagt Stritzker. „Aber die Kids haben alles bravourös gemeistert.“ Steffi Sedlmair aus Ried, ebenfalls Mitglied in der Kreativwerkstatt, spielt selbst Theater und konnte somit ihre Erfahrungen an die Kids weitergeben. Werkstatt-Manger Paul Graf plaudert aus dem Nähkästchen: „Als ich aber ins Drehbuch eingreifen wollte, haben mich die Kinder fast gefressen.“

Er findet es sehr bemerkenswert, dass die Mädchen und Buben innerhalb eines halben Tages ein fertiges Drehbuch auf dem Tisch hatten. Unumstritten ist für ihn, dass dieses Projekt nicht nur die Kreativität und Vorstellungskraft der Kids beflügelt, sondern auch ihre schauspielerischen Fähigkeiten auf die Probe stellt. Die Medienpädagogin pflichtet ihm bei: „So einen tollen Verein hab ich in meinen 35 Jahren Berufslaufbahn noch nicht erlebt“.

Wie berichtet, hat eine engagierte Gruppe rund um Paul Graf RiedTV auf sichere rechtliche Beine gestellt und den Verein KreativWerkstatt Ried gegründet, der sich auf die außerschulische Jugend- und Bildungsarbeit konzentriert. Und schon bei der ersten öffentlichen Präsentation überrascht der Jugendverein mit der Kurzfiln-Botschaft der Kids, die der siebenjährige Severin Wender deutlich rüberbringt: „Wir dürfen die Erde nicht so verschmutzen, sonst haben wir nicht mehr lang.“