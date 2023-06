Rieder Schützengesellschaft feiert ihr 111-Jähriges

Plus 15 Vereinsfahnen aus Ried und seinen Ortsteilen waren beim großen Umzug zu sehen. Auf eines sind die Schützen besonders stolz.

111 Jahre zählt die Schützengesellschaft (SG) Ried. Neben einem Pokalschießen, an dem sich 373 Schützinnen und Schützen von 29 Vereinen beteiligt hatten, wurde das Jubiläum mit einem großen Fest mit Wiederweihe der neu renovierten Vereinsfahne gefeiert. „Schützenvereine pflegen die Tradition im Landkreis und sind ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens“, sagte Landrat Klaus Metzger, der bereits am frühen Morgen vorbeigekommen war, um zu gratulieren und sich das Böllerschießen anzusehen.

Nach einem Weißwurstfrühstück zogen die gesammelten Rieder Ortsvereine gemeinsam in einem Kirchenzug unter den Klängen der Blaskapelle Högl-Buam zum Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Walburga, wo die Wiederweihe der Fahne stattfand. Nach 66 Jahren wurde die frisch renovierte Fahne von Pfarrer Anton Brandstetter wiedergeweiht.