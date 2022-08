Die Rieder Segelflieger heben nach langer Pause endlich wieder ab

Nach längerer Unterbrechung kann der Verein diesen Sommer das Gelände in Sirchenried wieder als Startplatz nutzen.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause rührt sich endlich wieder was auf dem Gelände der Rieder Segelflieger zwischen Sirchenried und Hörmannsberg. Die nötige Ackerfläche wird den Fliegern vom Eigentümer auch wieder zur Verfügung gestellt und der Runde über den Wolken steht nichts mehr entgegen. "Der Wunsch nach freier Bewegung im Raum, der alte Traum des Fliegens, hat im Segelflug sicher seine schönste Erfüllung gefunden", schwärmt der 75-jährige Vereinsvorsitzende Manfred Kistler.

Er war von Anfang an dabei und gehört dem Luftsportverein seit dessen Gründung anno 1991 an. Zuerst war es ein Modellflugverein, 2001 wurde er dann aber zum Segelflugverein. Seit 20 Jahren hat er einen eigenen Segelflugplatz in Sirchenried, den die rund 30 Mitglieder hegen und pflegen. "Diese besondere Affinität zu Flugzeugen hatte ich schon als Kind", blickt der ehemalige Polizeibeamte zurück

Kistler stellt sein Flugzeug für Rundflüge und Ausbildungen zur Verfügung

Mit zwölf Jahren fing er mit dem Modellflug an, mit 21 machte er in Straubing den Flugschein. Der Bergfalke, ein Doppelsitzer, gehört ihm. Gerne stellt er diesen dem Verein für Ausbildungen und Rundflüge zur Verfügung. "Wenn jemand Segelfliegen erlernen möchte, setzt das ein paar Dinge voraus", sagt er. "Ganz wichtig ist es, ein Gefühl für das Fluggerät zu haben oder schnellstmöglich zu entwickeln." Und dann müsse man das Motto der Segelflieger verinnerlichen: "Sehen und gesehen werden."

Ein Segelflug ist schon etwas ganz Besonderes. Mit einem 700 Meter langen Stahlseil wird das Flugzeug per Windenstart in die Luft katapultiert. Dies geschieht dadurch, dass das Seil, das unter der Kabine befestigt und vorsichtig gespannt ist, in schneller Geschwindigkeit aufgerollt wird. Somit wird der Flieger in Fahrt gebracht und hebt schon nach fünf bis zehn Metern vom Boden ab. Wenn er dann eine Höhe von 80 bis 100 Meter erreicht hat, hängt sich das Seil selber aus.

Die Seilwinde, die das Segelflugzeug hochzieht, wird von einem 240 PS starken Opel-V8-Motor aus dem Jahre 1954 betrieben. Foto: Christine Hornischer

In früheren Jahren war für die Segelflieger die Teilnahme beim Ferienprogramm ein fester Termin im Jahreskalender, der auch von vielen Kindern herbeigesehnt wurde. Wegen der vielen Ungewissheiten hat der Verein heuer keinen festen Termin beim Ferienprogramm angemeldet. Der Nachwuchs der Gemeinde ist auf dem Flugplatz dennoch willkommen. Für Kinder ab sieben Jahren gibt es jedes Wochenende die Möglichkeit für einen Schnupperflug - vorab sollten Interessierte anrufen bei Manfred Kistler unter der Telefonnummer 08233/5197.

Bei schlechter Thermik wird der Rundflug kurz

"Wir fliegen einige Platzrunden über Hörmannsberg, Ried, Sirchenried und Baierberg", erklärt Kistler, dem die Vorfreude schon jetzt anzusehen ist. Bald kann sein Bergfalke mit 17 Metern Spannweite wieder auf der frisch gemähten Wiese landen. Die einzige Variable ist das Wetter. "Wir sind halt von der Thermik rund um unser Fluggelände abhängig. Wir haben nur 700 Meter Seillänge und wenn wenig Thermik herrscht, sind die Flüge recht kurz", erklärt Kistler.

Für ihn ist Segelfliegen der schönste Sport der Welt. "Wenn man einmal infiziert ist, lässt einen die Liebe zu Flugzeugen nicht mehr los", verrät er. Dieses Lautlos-am-Himmel-Schweben und wie ein Vogel durch die Luft gleiten – ein alter Menschheitstraum. Und dieser kann auf dem Segelfluggelände zwischen Sirchenried und Hörmannsberg erfüllt werden. Der Verein bietet Schnupperflüge und Ausbildungen an. Interessierte melden sich ebenfalls bei Manfred Kistler unter der Telefonnummer 08233/5197. Damit es bald wieder heißt: "Bergfalke doppelsitzig startklar."