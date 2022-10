Rieder Spieletage 2022 finden in der Aula der Grundschule statt

Eine riesige Auswahl an Brett-, Karten- und Strategiespielen wartet auf die Kinder. Die Tage bieten eine prima Gelegenheit, neue Spiele auszuprobieren.

„Cluedo oder Mensch ärgere dich nicht gehen immer", sagt Gottfriede Kruppa, Geschäftsführerin des Kreisjugendringes (KJR) Aichach-Friedberg, der zum wiederholten Male die Spieletage in verschiedenen Gemeinden des Landkreises Aichach-Friedberg veranstaltet. Vom 27. bis zum 29. Oktober betreut sie zusammen mit Organisatorin Sarah Hertle die Rieder Spieletage. Auf Vorschlag der Gemeinde finden diese in der Aula der Grundschule Ried statt. Rektorin Melanie Prager hat sich sofort bereit erklärt, ihr Schulhaus dafür zu öffnen. Erstmalig nimmt auch der Meringer Schachclub teil.

Am Donnerstag, 27. Oktober, spielen von 8.30 bis 10.45 Uhr die Schüler der ersten und zweiten Klassen. Am Freitag kommen von 8.30 bis 10.45 Uhr die dritten und vierten Klassen dran. Nachmittags ab 15 bis 19 Uhr findet ein Familiennachmittag oder -abend statt. Und am Samstag von 13 bis 21 Uhr kommt zusätzlich zu dem Familiennachmittag/-abend Schach dazu. Der Vorsitzende des Schachclubs Mering, Johann Müller-zur-Linden, freut sich: „Wir vom Schachclub werden den ganzen Samstag vor Ort sein und auch Kurse anbieten.“

Helfer für die Spieletag in Ried werden noch gesucht

„Bereits im März 2020 haben wir die Spieletage zum ersten Mal durchgeführt“, sagt Sarah Hertle von den Freien Wählern, welche auch die fleißigen Kuchenbäckerinnnen stellen. Der Kreisjugendring braucht aber ein Team in der Gemeinde, welches hilft, die Spieletage mit auszurichten. Kinder ab acht Jahren können auch ohne erwachsene Begleitung kommen, da immer Betreuungspersonen da sind. Für die Seniorinnen und Senioren gibt es einen Extraraum, in dem sich der Geräuschpegel in Grenzen halten wird.

Besonders freut sich Sarah Hertle über die Anwesenheit von Diana Pfaffl vom KJR. „Diese Dame ist ein Phänomen“, lacht sie. „Sie kennt einfach jedes Spiel. Wenn man ein unbekanntes spielen möchte, muss man nicht erst die ganze öde Anleitung dazu lesen, sondern kann es sich kurz erklären lassen und los geht's. Beim letzten Mal haben wir drei Spiele für uns entdeckt, die wir uns danach gleich angeschafft haben. Es ist also wirklich eine gute Gelegenheit, neue Spiele auszuprobieren“, sagt sie.

Bei allen Veranstaltungen werden Kaffee und Kuchen, Wurstsemmeln, Butterbrezen und Getränke dazu serviert. „Gemäß dem vom KJR erstellten Hygienekonzept mussten wir viele Auflagen erfüllen“, stöhnt Hertle. Doch sie ist optimistisch: „Hoffen wir das Beste.“ Weitere Infos unter: www.gemeinde-ried.de oder bei Sarah Hertle unter 0152/31824119.