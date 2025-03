Rieder Tennisclub startet in die neue Saison

Wie jedes Jahr, müssen die Sandplätze des TC Ried für die neue Saison hergerichtet werden. Einige Clubmitglieder trafen sich, um die Linienabdeckungen abzubauen und die Wasserversorgung wieder in Betrieb zu nehmen. Bereits vor zwei Wochen wurden die Sträucher und Bäume rund um die Tennisanlage zurückgeschnitten. Neben dem Arbeitsdienst konnte die neue Vorsitzende Julia Maier den Flyer für die Schnupper-Mitgliedschaft präsentieren. Dem TC Ried ist es geglückt, einen erfahrenen Trainer für die Trainings am Samstagvormittag aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zu binden. Ziel ist es, eine Kinder-/Jugendmannschaft aufzubauen und auch neue erwachsene Mitglieder zu werben. Der Vorstand möchte hierüber auch bei der nächsten Jahreshauptversammlung am 27. April im Tennisheim informieren. An diesem Tag ist auch das traditionelle „Anspielen“ gegen 12.30 Uhr für alle Clubmitglieder und Interessierte geplant.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.