Ried

vor 17 Min.

Rieder Theaterfreunde drehen bei der Premiere an der Uhr

Der Standl-Hans bekommt die Chance, in punkto Amore seinen Fehler drei Jahre zuvor wieder gutzumachen und gesteht seiner Mona seine Liebe

Plus In der ausverkauften Rathausturnhalle spielt das Ensemble den geheimnisvollen Schwank "GleisGeisterei". Ein schwarzes Phantom mischt die kleine Gemeinde auf.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

"Es läuft perfekt und wir haben Full House", freut sich der Vorsitzende der Theaterfreunde, Alois Bachmeir, am Abend der Premiere in der Rieder Rathausturnhalle. Natürlich lässt er es sich nicht nehmen, noch vor der Aufführung im Schaffner-Outfit durch den Saal zu gehen und die Eintrittskarten abzuknipsen. Auf der Bühne warnen Aufkleber „Lebensgefahr im Gleisbereich“. Im geheimnisvollen Schwank „GleisGeisterei“ geht es tatsächlich um einen stillgelegten Bahnhof in dem beschaulichen Dörfchen Niederhinterbergkirchenthalhausen.

7 Bilder Im Theater Ried dreht sich alles um Amore Foto: Christine Hornischer

Seltsame Sachen aus dem Papierkorb

Nachts taucht er plötzlich auf: Giacomo da Capo (Markus Nimführ), ein seltsamer, schwarz gekleideter Fremder, der die besondere Gabe besitzt, die Zeit zurückzudrehen. O-Ton Standl-Hans: „Das schwarze Phantom von Gleis Eins“. Da steht er nun am verwaisten Bahnsteig und wirbelt das Leben von manch einem im Ort gehörig durcheinander. Spielleiter Andi Seidel ist sehr zufrieden. „Sie wissen nicht, was ein Gleisgeist ist? Na dann wird es aber Zeit“, stimmt er auf die restlichen Termine ein.

