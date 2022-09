Rieder "Theaterkidz" brillieren mit zwei Stücken

"Der verschnupfte Petrus" und "Mörder mögen's messerscharf" sind bei der Premiere am 1. Oktober in der Rieder Rathausturnhalle zu sehen.

Die Engelchen im Himmel sind im Stress – bis Weihnachten sind es nur noch wenige Tage. Ausgerechnet jetzt liegt Petrus (Sylvester Dosch), von einem schrecklichen Katarrh niedergestreckt, im Bett. Es ist einfach goldig, die sechs- bis neunjährigen Mädchen und Buben der ganz Kleinen der Rieder Theaterfreunde dabei zu beobachten, wie sie eifrig versuchen, Ordnung in das wilde Durcheinander im Firmament zu bringen. Erzengel Gabriel (Luis Seidl), der sonst mit wichtigeren Aufgaben befasst ist, weiß nicht mehr ein noch aus.

Seine Engelchen Emilia Gastl, Lorenz Weishaupt, Josef Menhard, Lucas Betz, Floriana Wolf, Amelie Fischer und Laura Weishaupt kümmern sich ganz fürsorglich um den Schutzpatron, doch dieser ist grantig und will seine Ruhe. "Das Engagement der Kinder ist einfach großartig", loben die beiden Jugendleiterinnen Elisabeth Fischer und Alexandra Gruber. "Bevor wir mit den Proben beginnen, machen wir Atem-, Mimik- und Gestikübungen. Die Kidz können sich überraschend gut in bestimmte Rollen einfühlen." Elisabeth Fischer, die selbst in Althegnenberg Theater gespielt hat, erklärt: "Wenn ich sage, 'lauft mal, als ob ihr alt und gebrechlich seid', setzen die Kinder das sofort ganz toll um."

Theaterkidz: Irrungen und Wirrungen in Ried

Die älteren Kidz der Rieder Theaterfreunde, neun- bis 14 Jahre alt, seien schon richtig "vom Fach" und monierten beispielsweise, wenn sie auf der Bühne verdeckt werden oder wenn ein Gegenstand auf der Bühne falsch angebracht ist, so Alexandra Gruber, die auch als Souffleuse fungiert. Bei dem kriminalistischen Lustspiel von Christine Steinwasser "Mörder mögen's messerscharf" sollen der Tod des Barons von Herrschershausen und dessen mysteriösen Umstände untersucht werden. Zwar ist schnell klar, dass seine junge Ehefrau (Magdalena Reisländer) ihre Finger im Spiel hat, doch bis es so weit ist, kommt es zu Irrungen und Wirrungen.

Laura Weishaupt, die mit ihren neun Jahren bei den kleinen und großen Kidz spielt, mimt verblüffend genau den Anrufbeantworter der Polizei: "Für Notfälle wählen sie die Eins, für Mord- und Totschlag die Zwei, für sonstige Notfälle die Drei." Butler Johann (Maxi Seidl) bewahrt während des ganzen Stückes die berühmte Contenance. Nur die beiden alten Tanten des Hausherrn (Dorothea Hack und Elisabeth Steinhart) scheinen so ihre ganz eigenen Ermittlungsmethoden haben und gipfeln diese in einer Séance.

Kinderaufführungen in der Rieder Turnhalle

Für Verwirrungen sorgen noch David Frech, Samara Erhard, Charlotte Menhard und Matteo Wolf. "Ganz wichtig bei uns sind die Mütter und Omas, die bei den Aufführungen mit Bauchläden herumlaufen und Süßigkeiten verkaufen", freut sich Elisabeth Fischer. "Die sind so richtig mittendrin", unterstützt Alexandra Gruber. Und so wachsen die Kinder der Rieder Theaterfreunde über sich hinaus.

Die beiden Kinderaufführungen sind in der Rieder Turnhalle zu sehen am Samstag, 1. Oktober, um 16 Uhr (Premiere): Samstag, 8. Oktober, um 16 Uhr; Sonntag, 9. Oktober, um 15 Uhr.