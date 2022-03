Rieds Finanzen stehen gut da - aber trotzdem ist ein Kredit nötig

Plus Ried nimmt einen relativ großen Kredit in Höhe von 3,5 Millionen Euro auf. Warum die Gemeinde das Geld braucht - und vermutlich 2025 wieder schuldenfrei sein wird.

Einstimmig stimmten die Rieder Gemeinderäte der Vorberatung des Haushaltsplans 2022 einschließlich Finanz- und Stellenplan 2022 zu. Nicht einmal marginale Änderungen wie im letzten Jahr müssen bis zur nächsten Sitzung von Geschäftsleiter Andreas Sausenthaler eingearbeitet werden. Auch der relativ hohe Kredit macht dem Gemeinderat keine Sorgen. Bürgermeister Erwin Gerstlacher brachte es auf den Punkt: "Der Haushalt 2022 gibt das richtige Signal."