Rieds Kümmerin hat viel erreicht - und bleibt der Gemeinde erhalten

Quartiersmanagerin Claudia Bordon-Vieler bleibt der Gemeinde Ried erhalten. Denn bald muss sie sich um die Vernetzung der älteren Mitbürgerinnen und -bürger in der Tagespflege und im betreuten Wohnen in der Ortsmitte kümmern.

Plus Rieds Quartiersmanagerin Claudia Bordon-Vieler hat der Gemeinde so gutgetan, dass sie sie behalten will - auch nach Ablauf der staatlichen Förderung. Sie hat große Pläne.

Von Christine Hornischer

Claudia Bordon-Vieler bleibt Ried erhalten. Die Quartiersmanagerin, die seit dem 2. Januar 2018 in der Gemeinde angestellt ist, wird ab dem 1. Januar 2022 auch in finanzieller Hinsicht übernommen. Bisher wurde ihre Stelle, die 18 Stunden pro Woche beinhaltet, vom Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) gefördert. Bürgermeister Erwin Gerstlacher sieht sich bestätigt: "Mit unserer Kümmer-Liesl haben wir den Hauptgewinn gezogen. Wir können sie gar nicht mehr gehen lassen." In den vier Jahren habe sie es geschafft, die Seniorinnen und Senioren zu vernetzen sowie das Miteinander zu stärken.

