Ried

vor 18 Min.

Schafkopf-AG, Flohmarkt: Das ist für die Rieder Spieletage 2022 geplant

Plus Für die dritten Spieletage in Ried hat die Organisatorin Sarah Hertle Überraschungen in petto. Parallel will sie nämlich weitere beliebte Aktionen anbieten.

Von Christine Hornischer

Die Spieletage, die Organisatorin Sarah Hertle im Oktober in der Rieder Rathausturnhalle zusammen mit dem Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg betreut hat, sind für das kommende Jahr bereits wieder fest eingeplant. Das verriet die 41-Jährige auf Nachfrage. Bereits im März 2020 hatte Ried die Spieletage zum ersten Mal durchgeführt. Nach dem damaligen Erfolg im Rieder Sportheim veranstalte die Gemeinde die zweiten Spieletage, diesmal in der Rathausturnhalle, um die Abstände einhalten zu können.

