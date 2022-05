Ried

Alle Haushalte in Ried bekommen einen Glasfaseranschluss

In Ried starten noch 2022 die Arbeiten für den Glasfaserausbau.

Plus In der Gemeinde Ried steht ein großes Projekt an: Der Glasfaserausbau. Für die Bürger ist er kostenfrei. Die Arbeiten starten noch im Jahr 2022.

Von Christine Hornischer

Alle Häuser im Gemeindegebiet Ried bekommen einen Glasfaseranschluss und damit die Möglichkeit, jedes Haus mit Hochgeschwindigkeitsinternet zu versorgen. Ausgebaut werden noch die größeren Ortsteile der Gemeinde (Hörmannsberg, Ried, Zillenberg, Eismannsberg und Baindlkirch). "Nach Abschluss der Arbeiten sind somit alle Liegenschaften mit Glasfaseranschluss im Haus erschlossen", freut sich Bürgermeister Erwin Gerstlacher. "Und das Tolle: Für die Bürger ist das Ganze kostenfrei."

