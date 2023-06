Schützengesellschaft in Ried wird 111 Jahre und plant ein großes Fest

Die frisch renovierte Vereinsfahne erhält den Segen und es gibt einen großen Festumzug zum Schützenheim.

Die Schützengesellschaft (SG) Ried feiert ihr 111-jähriges Bestehen am 16. und 18. Juni. Bereits im April veranstaltete die SG-Ried ein Pokalschießen, zu dem alle Schützenvereine im Umkreis von 11,1 Kilometern eingeladen waren. Insgesamt beteiligten sich 373 Schützinnen und Schützen von 29 Vereinen. Die Siegerehrung findet am 16. Juni abends um 19 Uhr im Schützenheim Ried statt. Anschließend sind alle Gäste, sowie deren Freunde und Verwandte von den Riedern herzlich eingeladen, den Abend bei guter Stimmung und Barbetrieb ausklingen zu lassen.

Am Sonntag, 18. Juni findet dann das große Fest zum Jubiläum mit Wiederweihe der neu renovierten Vereinsfahne statt. Hierzu hat die Schützengesellschaft alle Ortsvereine der Gemeinde Ried eingeladen. Nach dem Weißwurstfrühstück ziehen die Vereine gemeinsam in einem Kirchenzug zum Festgottesdienst, der um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Walburga stattfindet. Anschließend marschieren sie in einem Festumzug durch den Ort zurück zum Schützenheim, wo dann nach den Grußworten gemeinsam zu Mittag gegessen wird. Am Nachmittag werden dann bei Kaffee und Kuchen noch die Erinnerungsgeschenke übergeben. Für die musikalische Begleitung sorgt die Musikkapelle Högl Buam. Zuschauerinnen und Zuschauer beim Festumzug sind erwünscht und eingeladen, im Anschluss an den Feierlichkeiten im Schützenheim teilzunehmen.

Zimmerstutzen-Schützengesellschaft wird im Januar 1912 in Ried gegründet

Das Jubiläum ist Anlass, auf die Geschichte des Vereins zurückzublicken. Am 3. Januar 1912 trafen sich, laut Gründungsprotokoll, neun angesehene Bürger aus Ried im Nebenzimmer der damaligen "Sedlmeierischen Gastwirtschaft" zum Zwecke der Gründung eines örtlichen Schützenvereins. Diese waren Joseph Fersch (Hauptlehrer), Franz Thoma (Königlicher Revierförster), Josef Erhard (Bauer), Max Hintermair (Schneidermeister), Josef Moser (Bäckermeister), Fritz Keller (Krämer), Joachim Sedlmeier (Gastwirt), Josef Steber (Bauer) und Johann Völk (Gütler).

Am selben Tag wurde die "Zimmerstutzen-Schützengesellschaft" der Gemeinde Ried ins Leben gerufen, 19 Statuten erstellt und erstmalig das Schützenmeisteramt gewählt. Im Jahr 1953 wurde zum ersten Mal ein Schützenkönig, Johann Straucher, proklamiert und eine Schützenkönigskette angeschafft. Ein besonderer Höhepunkt war die Fahnenweihe im Juli 1957. Im Jahr 1972 richtete die Schützengesellschaft zum 60-jährigen Bestehen zum ersten Mal ein Gauschießen aus. Im Januar 2002 wurde die Böllergruppe der SG-Ried gegründet. Diese begann damals mit acht Mitgliedern und ist inzwischen auf 15 Böllerschützen angewachsen.

2012 eröffnen die Rieder Schützen ihr eigenes Schützenheim

Ein weiter Meilenstein in der Vereinsgeschichte war die Eröffnung des eigenen Vereinsheims im Jahr 2012. Der Grundstein wurde bereits im Juli 2003 gelegt, als Bürgermeister Anton Drexl dem Bau eines Schützenheimes in Ried zustimmte. Im Jahr 2008 waren die Planungen für den Bau abgeschlossen. Die Gemeinde stellte dem Verein das Grundstück zur Verfügung und das Landratsamt erteilte die Baugenehmigung.

Nach dem Spatenstich am 30. November 2009 konnten die Bauarbeiten endlich beginnen. In mühevoller Eigenarbeit bauten die Schützen und Schützinnen ihr Vereinsheim, welches sie im Jahr 2012 einweihen konnten. 2018 richtete die Schützengesellschaft ein Gauschießen im neuen Schützenheim aus, an dem sich 570 Schützinnen und Schützen beteiligten. Aktuell hat die Schützengesellschaft Ried 135 Vereinsmitglieder, davon 36 Kinder und Jugendliche. (AZ)