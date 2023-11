Schulbus prallt zwischen Ried und Odelzhausen auf ein Auto

Immer wieder kommt es an der Kreuzung der Straßen Ried-Odelzhausen und Eismannsberg-Baindlkirch zu Unfällen. Erst im Mai krachte es an der gleichen Stelle.

Ein Schulbus touchierte am Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr einen Pkw. Der Busfahrer wollte von Eismannsberg in Richtung Riedhof/ Baindlkirch die Staatsstraße 2052 Ried-Odelzhausen überqueren. Nach Angaben der Polizeiinspektion Friedberg hatte der Busfahrer zunächst ordnungsgemäß das Stoppschild beachtet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Er übersah jedoch den Corsa-Fahrer, der von Ried auf der Staatsstraße in Richtung Autobahn unterwegs war, und prallte auf den Wagen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw auf ein anderes Auto geschleudert, das an der Kreuzung aus Richtung Baindlkirch am Stoppschild angehalten hatte. Der Corsa-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Der Schulbus war bis auf den Busfahrer unbesetzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Abgeschleppt werden mussten die beiden Autos. Die Feuerwehren aus Eismannsberg, Ried, Baindlkirch und Mering sowie die Kreisbrandinspektion waren im Einsatz sowie die Rettungswagen aus Mering und Odelzhausen. Es entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Erst im Mai war es an der gleichen Stelle zu einem Schulbusunfall gekommen. Auch damals hatte ein Busfahrer aus Richtung Eismannsberg kommend, beim Überqueren der Kreuzung einen Kleintransporter übersehen. Dabei wurden sechs Personen leicht verletzt. (sev)