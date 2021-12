Seniorenwohnen in Ried: Benachbarter Landwirt fürchtet Interessenskonflikt

Plus Ried plant ein Haus mit Seniorenwohnungen. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner könnten sich bei seinem Betrieb an Geruchsbelästigung stören, fürchtet ein Bauer.

In der Ortsmitte Ried soll ein Betreutes Wohnen sowie eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren errichtet werden. In der aktuellen Sitzung des Gemeinderates wurden zum entsprechenden Bebauungsplanverfahren die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und beteiligten Behörden behandelt.