Fahrt ans Nordkap: Er besucht mit seiner Ape den Weihnachtsmann

Vom 14. Mai 2023 (Muttertag) an will Siegfried Weidinger fünf Monate lang auf Reise gehen. Das Ziel, das er mit seiner Ape erreichen will: Das Nordkap.

Plus Mit seiner motorisierten Rikscha fährt Siegfried Weidinger mit sieben PS von Baindlkirch zum nördlichsten Punkt Europas. Auf seiner Route kommt er auch durch Finnland.

Von Christine Hornischer

Freudestrahlend blickt Siegfried Weidinger auf seine Route, die er penibel genau aufgeschrieben hat. Ein Maßband symbolisiert die kurze Zeit, die ihm noch bleibt. Am 14. Mai will er fünf Monate lang auf Reisen gehen. Und zwar nicht etwa mit einem schnellen Auto, sondern mit einer Ape mit nur sieben PS. Und die ist in aller Munde, seit Weidinger 2020 mit seinem Mops Moppi einmal rund um Deutschland gefahren ist.

So sieht die Route von Siegfried Weidinger auf dem Weg zum Nordkap aus

„Moppi ist im Hundehimmel“, trauert der Baindlkircher. Trotz allem oder gerade deswegen plant er ein neues Abenteuer. Und irgendwie ist Moppi wieder dabei. Auf dem Ersatzreifen steht immer noch „Moppis Mops Mobil“, die Vorhänge sind mit kleinen Möpsen versehen und neben dem Lenkrad sitzt ein kleiner Plüschmops. All diese kleinen Kostbarkeiten machen die Ape zum flotten Wohnmobil. Das Gefährt hat eine Handschaltung wie ein Motorrad und fährt 60 Kilometer pro Stunde. „Mit Rückenwind und bergab komme ich auf 65“, scherzt Weidinger.

