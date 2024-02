Siegfried Weidinger erschafft Heime für Feen und Kobolde

Plus Der Künstler aus Baindlkirch geht sonntags "einkaufen" im Wald. Sein Handwerk lässt die Grenzen zwischen Realität und Märchen verschwimmen.

„Ich selbst glaube nicht an Feen, Trolle und Kobolde“, sagt Siegfried Weidinger aus Baindlkirch und lacht verschmitzt. Der 72-Jährige hat sich der kunstvollen Erschaffung von märchenhaften Landschaften aus Holz und Pflanzen verschrieben. Nicht für Menschen, sondern für Feen, Trolle und Kobolde. Sein Arbeitszimmer gleicht einem verwunschenen Ort, gefüllt mit duftendem Holz, bunten Blumen und einem Hauch von Magie.

Seine Augen leuchten vor Begeisterung, wenn er über seine Leidenschaft spricht. „Alles begann damit, dass ich für eine Freundin ein Vogelhaus baute“, erzählt der Gründer der Boandlkircher Brettlbühne. Aber kein normales Vogelhaus, sondern einen Bauernhof für Vögel, weil die Bekannte einen Bauernhof in Merching hat. Das war vor vier Jahren. Gleich darauf kam seine Tochter, die sich für ihre Kleine ein Zuhause für die Weihnachtsfee Fiona wünschte.