E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich am Kopf

Im Krankenhaus endet die Radfahrt eines 74 Jahre alten Mannes im Rieder Ortsteil Sirchenried.

Mit einer Platzwunde am Kopf musste ein 74 Jahre alter Mann nach einem Fahrradunfall in Sirchenried ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war er am Freitagabend in der Kirchbergstraße mit einem E-Bike unterwegs. Dabei geriet er an einen Randstein und stürzte. (AZ)