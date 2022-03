Spendenaktion: Die Gemeinde Ried hilft der Ukraine

Eine Sachspende-Sammelaktion will die Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen. Das wird gebraucht.

Die Freien Wähler in Ried und viele helfende Hände möchten ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen, indem sie am Samstag, 26. März, eine Sachspende-Sammelaktion durchführen. Die Sachspenden werden zwischen 9 und 13 Uhr vor dem Hause abgeholt. Es wird darum gebeten, nur ungeöffnete und noch haltbare Produkte abzugeben. Die Kleiderspenden sollten sauber und noch intakt sein. Alle Spenden sollen in Kartons oder Plastiksäckchen verpackt und gut - am besten mit schwarzem Edding - mit ihrem Inhalt beschriftet sein.

Helfer aus Ried bringen Spenden für Ukraine nach Friedberg

Die Helfer holen die gespendeten Sachen ab und bringen diese zum Friedberger Bauhof. Von dort werden sie zusammen mit anderen Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Dies wird von der Stadt Friedberg und der Stadt Pfarrei Sankt Jakob in Verbindung mit einem Unternehmer-Netzwerk organisiert und vom Rotary Club unterstützt. Die Aktion ist mit einem ukrainischen Verein abgestimmt, der sowohl die benötigten Artikel durchgegeben hat als auch für den Kontakt vor Ort sorgt.

Es werden Konserven und lang haltbare gesunde Grundnahrungsmittel (unter anderem Energie-Riegel, Fertig-Suppen u.s.w.), Wasser in Flaschen, Babynahrung und Baby-Hygiene-Artikel, Hygiene-Artikel, Medikamente, Schlafsäcke, ISO-Matten, Klapp-Betten, Tierfutter, Batterien, Lampen, Stirnlampen, Notstromaggregate, Dieselstromgeneratoren (10 bis 20 Kilowatt und 100 bis 600 Kilowatt), eine Feldküche, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandsmaterial, Wasser, Reinigungsmittel, und Kleidung benötigt.