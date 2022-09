Sperre aufgehoben: Straße zwischen Ried und Hörmannsberg ist frei

Plus Zum Ferienende sind die Bauarbeiten an der Staatsstraße zwischen Ried und Hörmannsberg abgeschlossen. Der neue Kreisverkehr hat positive Auswirkungen auf den Verkehr.

Die Straßensperrung zwischen Ried und Hörmannsberg ist aufgehoben, pünktlich zum Ende der Sommerferien. Nach Rücksprache mit der Polizei und dem Bauamt wurde die Straße freigegeben, am Freitagvormittag gab Bürgermeister Erwin Gerstlacher grünes Licht. Sieglinde Kistler von der Gemeinde Ried ist darüber mehr als froh. Die sechswöchige Sperrung hatte nicht nur den Autofahrerinnen und Autofahrern, sondern auch der Verwaltung zugesetzt.