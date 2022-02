Staatsstraße 2052 nach Unfall bei Ried drei Stunden gesperrt

Drei Personen werden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden ist gewaltig.

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr auf der Staatsstraße 2052 von Ried in Richtung Zillenberg. Er wollte nach links in die Kapellenstraße einbiegen und übersah dabei laut Polizei den entgegenkommenden 23-jährigen Fahrzeugführer eines Fords und es kam zum Zusammenstoß.

30.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Staatsstraße 2052

Sowohl der BMW-Fahrer als auch der Fahrzeugführer des Fords sowie dessen Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Die Staatsstraße 2052 musste für die Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr Ried für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.