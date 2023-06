Ried

06:30 Uhr

Startschuss für das Baugebiet Goldwiese

Für das Baugebiet an der Goldwiese in der Gemeinde Ried hat der offizielle Baubeginn stattgefunden. Die Parzellen sind schon zu erkennen.

Plus 3,6 Hektar Bauland für die Wohnbebauung stehen der gemeinde Ried zur Verfügung und werden in drei Vermarktungsabschnitten verkauft. So viel kosten die Bauplätze an der Goldwiese.

"Dies ist das erste Straßenfest der Bewohner an der Goldwiese" – so scherzte Rieds Bürgermeister Erwin Gerstlacher bei der offiziellen Einweihung des Baugebietes an der Goldwiese. Im Südwesten der Gemeinde fand am Freitag der feierliche Spatenstich für das Mischgebiet statt, das aus dem Wohnbaugebiet "Südlich der Staatsstraße 2052" und aus dem "Gewerbegebiet Süd" zusammengelegt worden war. Das Baugebiet sei das bisher größte der Gemeinde Ried und verdiene eine Einweihungsfeier, so Gerstlacher.

Das Areal umfasst mit Gewerbeflächen, Urbanen Flächen und Wohngebiet eine Fläche von rund 7,2 Hektar. Es entstehen sieben Gewerbegrundstücke, elf Grundstücke für Mischbebauung Gewerbe/Wohnen, 41 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser und vier Wohnungsbaugrundstücke.

