Stress, Arbeit, Alltag: So erleben Kinder die Ministadt Ried

Plus Eine Stadt erleben wie die Großen: Das können Kinder bei der Ministadt Ried. Sie lernen die Abläufe, wie man Geld verdient - und warum Erwachsene oft gestresst sind.

Die Kinder verkaufen, waschen, sägen, sammeln Müll, malen, lesen Zeitung, spielen oder sind Bürgermeister. Ihre Kolleginnen und Kollegen sind Bankangestellte, Angestellte der Arbeitsagentur oder von der Stadtreinigung. „Stadt erleben“ heißt das Motto an der Grundschule Ried bis zum 2. September. Zwei Tage noch können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren in der Ministadt vom Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg ausprobieren, mitbestimmen und auch regieren.