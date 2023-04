Täter per Fahndung gesucht: Unbekannter schlägt Küchenfenster ein

In Ried verständigt eine 73-Jährige den Notruf, weil ihr Küchenfenster eingeschlagen wurde. Die Polizei leitet sofort eine Fahndung ein.

Eine 73-Jährige verständigte am Donnerstag gegen 21.45 Uhr über Notruf die Polizei. Bei ihr in der Tannenstraße in Ried wurde das Küchenfenster eingeschlagen.

Ried: Küchenfenster von Täter eingeschlagen

Der bisher unbekannte Täter oder Täterin schob dabei den Rollladen ein Stück hoch und schlug anschließend die Scheibe zum Teil ein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief erfolglos. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Täter sind nicht vorhanden.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)