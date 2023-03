Technischer Defekt verursachte den Brand eines Wohnhauses in Ried

Plus Vor 14 Tagen brannte ein Doppelhaus in Ried und eine 63-jährige Bewohnerin starb. Noch gibt es viele offene Fragen.

Auch fast zwei Wochen nach dem Wohnhausbrand in Ried ist die Brandursache noch nicht endgültig geklärt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord mitteilt, war wohl ein technischer Defekt Auslöser für den Brand, bei dem eine 63-jährige Frau ums Leben gekommen war.