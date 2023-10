Theaderkidz Ried bereiten ihr neues Stück vor

Kerzen, Plätzchen, Tannenbaum - beim Nachwuchs der Rieder Laiendarsteller weihnachtet es schon kräftig. Bei ihrem aktuellen Stück gibt es erst mal Stress statt Besinnlichkeit.

Bald ist Weihnachten - zumindest bei den fünf- bis neunjährigen Mädchen und Buben der Rieder Theaterfreunde. Auf der Bühne in der Rathausturnhalle haben es sich die Kidz richtig gemütlich gemacht mit Kerzen und Plätzchen und Tannenbaum. Wie oft sich der Vorhang seit Beginn der Kindervorführungen vor gut 20 Jahren schon gehoben hat? „Gute Frage“, sagt Alex Gruber, die Jugendleiterin der Theaterkidz der Theaterfreunde Ried. „Vielleicht zweihundertmal?“ Zusammen mit Jugendleiter Mario Lutz hat sie die theaterbegeisterten Jungschauspieler unter ihre Fittiche genommen.

„Lotta feiert Weihnachten” heißt das aktuelle Stück von Claudia Kumpe, das heuer auf dem Plan steht. Der Inhalt ist schnell erzählt. Es ist ein Heiligabend, wie er des Öfteren vorkommt. Die gestressten Eltern streiten sich. Das Kind, sich selbst überlassen und daher traurig, trifft zufällig auf eine alte Oma, die im selben Haus wohnt und Zeit hat. „Unser Weihnachtsstück zeigt den Zwist um Geld und Zeit auf“, fasst der 35-jährige Mario zusammen.

Die theaterbegeisterten Kids der Rieder Theaterfreunde setzen die Anweisungen der beiden Jugendleiter Alex und Mario sofort um. Foto: Christine Hornischer. Foto: Christine Hornischer

In Ried geht es dagegen nicht um Geschenke, sondern um Gemeinsamkeiten. Und die werden schon bei den Proben sichtbar. Geht es darum, wer von den mitgebrachten Keksen naschen will, sind sich die zwei Buben und fünf Mädchen einig: „Ich will“. Geht es aber darum, ruhig zu sein und stillzusitzen, verziehen sich die Gesichter wie ein Einziges. Die Atem-, Mimik- und Gestikübungen vor jeder Probe allerdings sind gern gesehen. „Die Kidz können sich überraschend gut in bestimmte Rollen einfühlen“, sagt Gruber, die seit 2002 im Rieder Theaterverein ist.

Kinder in Ried erweisen sich als begabte Schauspieler

„Wenn ich sage: lauft mal, als ob ihr alt und gebrechlich seid, setzen die Kinder das sofort ganz toll um“, pflichtet auch Mario bei. Der studierte Diplom-Ingenieur hat früher selbst gespielt und kann so wertvolle Tipps geben. Die zehnjährige Laura Weishaupt stützt sich schwer auf ihren Stock, denn „ich bin schon 76“. Auch Emilia Gastl, Luis Seidl, Floriana Wolf, Lucas Betz, Amelie Fischer und Felicitas Stöttner setzen sehr gekonnt um, was Alex und Mario ihnen sagen.

„Ein wunderbarer Start in die Vorweihnachtszeit“, schwärmt Alex Gruber. Mit ihren 46 Jahren ist sie schon seit 21 Jahren Jugendleiterin und kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. „Die Abende sind zwar manchmal wirklich anstrengend, aber es macht total viel Spaß“, outet sie sich. Auch all die Mütter, Väter, Omas und Opas helfen fleißig mit. Beim Bühnenbild, beim Dekorationen basteln oder sie laufen bei den Aufführungen mit Bauchläden herum und verkaufen Süßigkeiten. „Die sind so richtig mitten drin“, freut sich Alexandra Gruber.

Die Auftritte 2023: 21. Oktober, 14 Uhr; 28. Oktober, 14 Uhr; 29. Oktober, 14 Uhr. Jeweils im Anschluss (circa 15.30 Uhr) finden die Aufführungen der älteren Theaterkidz statt. Der Eintritt läuft auf Spendenbasis. Eventuell finden auch Auftritte in Altenheimen statt.