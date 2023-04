Trauer um ehemaligen Gemeinderat Emmeran Sandner in Ried

Plus Emmeran Sandner war eine große Stütze für Ried. 30 Jahre im Gemeinderat und von 2002 bis 2008 als zweiter Bürgermeister prägte er die Gemeinde durch seine angenehme Art.

Emmeran Sandner ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war 30 Jahre für die CSU im Gemeinderat tätig und fungierte von 2002 bis 2008 als zweiter Bürgermeister. Mit seiner herzlichen Art prägte er die Gemeinde. Bürgermeister Erwin Gerstlacher sagt: "Sein Tod ist ein großer Verlust für die Gemeinde. Keiner hatte so großes Wissen über Ried wie er." Im Alter von 81 Jahren übergab Sandner seine gesammelten Schätze dem Rieder Archiv.

Seit 1996 sammelte Emmeran Sandner, der vor 59 Jahren aus dem kleinen Dorf Wittesheim im Landkreis Donau-Ries nach Ried gekommen war, alles, was für ein Archiv von Wert sein könnte. Die ausgesuchten Zeitungsausschnitte füllen alleine 16 Ordner.