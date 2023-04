Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Auto am Rieder Sportheim

Ein Unbekannter beschädigt ein am Sportheim des SV Ried abgestelltes Fahrzeug. Das Schaden ist hoch. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 12.30 und 16 Uhr in Ried. Ein 51-Jähriger hatte seinen Pkw in der Sportheimstraße 11 auf dem Parkplatz des dortigen Sportheims abgestellt.

Als der Geschädigte nach rund dreieinhalb Stunden zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte dieser eine Delle an der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 €. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu richten. (AZ)