Unterwegs mit Hagelschätzern: "So späten Hagel habe ich noch nie erlebt"

Plus Eine dunkle Wolke brachte Hagel über den südlichen Landkreis – und der Schaden ist gewaltig. Landwirte verzeichnen massive Ernteausfälle. So fällt die Bilanz aus.

Von Eva Weizenegger

Etwas mehr als fünf Minuten dauerte der Hagelschauer in Hörmannsberg am 26. August. Doch diese fünf Minuten richteten einen so enormen Schaden an, der Landwirt Peter Sedlmeir und seine Berufskollegen noch viele Wochen beschäftigen wird.

Nach Unwetter acht Hektar Totalschaden beim Mais

Sedlmeir betreibt in Hörmannsberg einen Bauernhof mit Ackerbau und Schweinemast. Er baut hauptsächlich Getreide, Raps, Zuckerrüben und Mais an. "Der Futter- beziehungsweise Körnermais wird bei uns auf dem Betrieb getrocknet und dient das als Futter für die Schweinemast", erklärt Sedlmeir. Von den 25 Hektar Mais, die er heuer angebaut hat, sind acht Hektar Totalschaden. Auch seine Zuckerrüben wurden stark beschädigt.

