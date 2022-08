Ried

12:45 Uhr

Vergabekriterien für das betreute Wohnprojekt in Ried werden festgelegt

In Ried sind am Eisbach ein betreutes Wohnen und eine Tagespflege geplant und nur wenige Meter weiter ein Ärztehaus.

Plus Die betreute Wohnanlage punktet mit einem besonderen Mobilitätskonzept. Wer mehr als ein Auto fährt, kassiert Minuspunkte.

Von Christine Hornischer

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Vergabe der Wohnungen im betreuten Wohnen. In der Ortsmitte in Ried sollen ein betreutes Wohnen sowie eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren entstehen. Als Betreuungsträger einigten sich die Gemeinderätinnen und -räte auf einen regionalen Anbieter, nämlich die Sozialstation Friedberg-Hochzoll. Als Bauherr tritt die Gemeinde selbst auf. So nämlich könne Ried entscheiden, wer die Wohnungen erwerben kann, formulierte Bürgermeister Erwin Gerstlacher den Grund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen