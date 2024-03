Verkehrsinsel wird gebaut: Rieder Staatsstraße für acht Wochen gesperrt

Autofahrer müssen sich ab 15. April auf eine Sperrung in Ried einstellen. Die Umleitung erfolgt über die B2 sowie über die südliche Umfahrung Friedberg.

Die Gemeinde Ried baut am Ortseingang Ried (von Bachern kommend) eine Verkehrsinsel. Dies wurde vom Gemeinderat im Kontext des Betreuten Wohnens beschlossen, das momentan gebaut wird. Da die Ortseinfahrt von Ried bis zum Friedhof mit saniert wird, wird es zu einer Vollsperrung der Staatsstraße für etwa acht Wochen kommen. Ursprünglich hätten die Arbeiten am 2. April starten sollen, der Beginn verschiebt sich nun auf den 15. April, die Sperrung dauert bis voraussichtlich 7. Juni. Aufgrund der Bauarbeiten wird eine großräumige Umleitung eingerichtet.

Staatsstraße in Ried für acht Wochen gesperrt

Der vom Friedberger Stadtteil kommende Radweg wird künftig hier über die Ortsmitte angebunden. „Auch Fußgängerinnen und Fußgänger können dadurch die Staatsstraße 2379 einfacher und sicherer überqueren“, sagt Rieds Bürgermeister Erwin Gerstlacher. Das Staatliche Bauamt wird zeitgleich mit dem Bau der Verkehrsinsel die Straßendecke vom Ortseingang bis zur Kreuzung in der Ortsmitte am Friedhof verstärken. Die Hauptstraße in Richtung Odelzhausen ist weiterhin ungehindert befahrbar.

In der Zeit der Bauarbeiten wird der Gesamtverkehr großräumig über die B2 Mering-Kissing sowie über die südliche Umfahrung Friedberg umgeleitet. Der öffentliche Nahverkehr wird über Bachern und Asbach umgeleitet, sodass sich die Ankunfts- und Abfahrzeiten verschieben. Über die genauen Busfahrzeiten kann man sich über die gemeindliche Internetseite www.gemeinde-ried.de informieren. Durch die Bauarbeiten und die Umleitungsstrecke werden auf die Anliegerinnen und Anlieger Einschränkungen zukommen. „Aber in Kooperation mit allen Beteiligten wird das eine gelungene Maßnahme“, blickt der Bürgermeister in die Zukunft.