Viele Spenden für die Aktion "Ried hilft"

Die enorme Hilfsbereitschaft rührt das Rieder Helferteam zu Tränen. Manch Spender brachte einen Großeinkauf für Menschen in der Ukraine vorbei.

"Nachdem man ständig die schrecklichen Bilder im Fernsehen sieht und von den furchtbaren Auswirkungen des Krieges für die Menschen in der Ukraine liest, stellt man sich unweigerlich die Frage: Was kann ich tun?", so Sarah Hertle, die in Ried und den zugehörigen Ortsteilen eine groß angelegte Spendensammlung für Leidtragende des Krieges in der Ukraine ins Leben rief. Sie wurde unterstützt vom Rieder Team der Freien Wähler und vielen weiteren helfenden Händen.

Spenden werden zum Friedberger Bauhof gebracht

Die Kooperation zwischen der Stadt Friedberg, dem katholischen Pfarramt und dem Rotary Club mit ukrainischen Vereinen waren der Aufhänger für diese Aktion. Die Sachspenden werden direkt an die ukrainische Grenze gebracht, wo sie von ukrainischen Vereinsleuten in Empfang genommen und verteilt werden. Die entsprechenden Fahrzeuge wurden parallel von Rieder Gewerbetreibenden sowie Privatleuten zur Verfügung gestellt, und so konnten die Kisten und Säcke mit den Sachspenden zum Friedberger Bauhof gebracht werden.

"Die enorme Hilfsbereitschaft hat mich zu Tränen gerührt", erzählt Teammitglied Sabrina Hruschka. "Wir hatten angenommen, dass vornehmlich Kleidung gespendet wird. Aber unglaublich viele Leute haben offensichtlich einen Großeinkauf gemacht." Andreas Sandmair und Lisa Guha sagen unisono: "Es ist einfach phänomenal, die Solidarität unserer Gemeinde mit dem ukrainischen Volk zu erleben." Eine Baindlkircher Familie spendete, neben zahlreichen Sachzuwendungen, auch 100 Euro. "Das Geld konnten wir unmittelbar an eine hilfsbedürftige ukrainische Familie vor Ort weiterleiten", freut sich Sarah Hertle. (hch)