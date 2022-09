Vielfalt der regionalen Kunst: Ingeborg Kühn stellt im Rieder Rathaus aus

Plus "Telefonnotizen" der Künstlerin Ingeborg Kühn schmücken zurzeit das Rathaus in Ried. Die Gemeinde setzt sich für regionale Künstler ein.

Kunstarbeit wird in der Gemeinde Ried großgeschrieben. Seit vier Jahren finden immer wieder eindrucksvolle Kunstausstellungen im Rathaus im Rahmen des "Kunst & Kultur"-Projekts der Kümmerin Claudia Bordon-Vieler statt. Sie möchte die Vielfalt der regionalen Künstler ans Tageslicht bringen. Momentan schmücken die "Telefonnotizen" der Rieder Künstlerin Ingeborg Kühn die weißen Wände der Gemeinde. "Kunst ist eine Reflexion der Zeit", sagt die die 80-Jähige. "Das Leben an sich ist eine Abstraktion und meine Kunst ist ein Versuch einer Berührung mit diesen Werten."