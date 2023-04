Ried

07:00 Uhr

Von Mondspiel zu Tanja: Riederin wagt Neuanfang mit ihrer Musik

Plus Sie hatte den Produzenten, das Album, den Namen: Als Mondspiel startete die Riederin Tanja Bachmeir ihre Musikkarriere. Dann trieb es sie in eine neue Richtung.

Von Anna Katharina Schmid

Tanja Bachmeir singt überall. Im Garten, im Auto, bei den Kindern. Die Musik ist ihr Hobby und ist es immer schon gewesen. Im Jahr 2017 stürzte sich die quirlige Riederin in die Arbeit, um ihre musikalische Karriere zu starten. Sie überzeugte einen Produzenten aus der Nähe von Köln von sich, wurde zur Sängerin "Mondspiel", nahm ein Album auf. Dann hätten Auftritte folgen sollen, von denen sie seit Langem träumt. Doch daraus wurde nichts. Nun wagt die 34-Jährige einen neuen Versuch, diesmal mit ihrem eigenen Namen, Tanja. Am Samstag erscheint ihre erste Single "Falsche Freunde".

Mit dem Produzenten, der sie viele Jahre begleitet hatte, fühlte sie sich irgendwann nicht mehr wohl. "Er war nicht so motiviert wie ich", resümierte Bachmeir. Er sei nachlässig mit ihren Werken umgegangen, habe etwa vergessen, die Beiträge für Musikplattformen zu überweisen. Daher seien vor zwei Jahren sämtliche Songs von Bachmeir aus dem Internet verschwunden. "Mondspiel" habe ihr viel bedeutet, doch nach dem Bruch überlegte sie, ganz aufzuhören. Zu entfernten Studios pendeln, Zeit, Geld und Energie in neue Songs fließen lassen - und das mit zwei kleinen Töchtern, Familie und ihrem Nagelstudio, das sie im Zuhause in Ried betreibt. Viel Stress - aber positiver. Kaum etwas bereite ihr so viel Freude wie das Singen. "Meine Familie hat gesagt, 'mach'!", sagte Bachmeir, ihre hellen Augen strahlen.

