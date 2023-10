Von Ried in die ganze Welt: So wächst Frech Dämmtechnik

Plus 2005 hat die Familie Frech das Dämmtechnik-Unternehmen in Ried übernommen. Heute ist es ein moderner Betrieb. Doch der Fachkräftemangel ist auch hier zu spüren.

Vor 18 Jahren hat alles in Hörmannsberg begonnen, als Klaus Frech eine Anzeige las, dass dieser Betrieb verkauft werden soll. Der Isolierer-Meister aus der Pfalz zögerte nicht lang und zog nach Bayern, um die Werkstatt mit zehn Monteuren zu übernehmen. Als dann der Platz zu eng wurde, entschieden sich die Geschäftsführer, am Ortsrand von Ried im Industriegebiet neu zu bauen.

Hier entstanden zwei moderne Hallen auf 2500 Quadratmeter aus Holz. „Im Winter ist es schön warm und im Sommer angenehm kühl“, sagt Seniorchef Klaus Frech. Er führt den Betrieb gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Patrick und Sebastian Frech. Inzwischen haben sie über 85 Mitarbeiter beschäftigt. Hier arbeiten Fachkräfte wie Wärme-, Kälte-Schallschutz-Isoliermeister, Brandschutzmonteure, Sicherheitsbeauftragte, WKS-Monteure und Isolierspengler, die alle für einen reibungslosen Projektablauf sorgen. Unterstützt werden sie von Kollegen aus der Technik und der Verwaltung.