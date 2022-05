Vorstoß der Lebensqualität Ried zur Jugendarbeit sorgt für Unmut

Plus In einer öffentlichen Stellungnahme hatte die Fraktion Forderungen aufgestellt. Die beiden Jugendbeauftragten ärgern sich darüber - aus einem bestimmten Grund.

Einen Workshop zur Jugendarbeit in Ried und eine bessere Anbindung über den öffentlichen Nahverkehr, das sind zwei der Forderungen, die die Gruppierung Lebensqualität Ried in ihrer jüngsten Pressemitteilung, bei der es um die Belange der jungen Gemeindebürger geht, aufstellt. Die Reaktionen bei anderen Mitgliedern im Rieder Gemeinderat reichen von unterstützend über belustigt bis hin zu massivem Unmut.