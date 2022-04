Wandern, Skaten, Boule: Diese Freizeitaktivitäten sind in Ried geboten

Plus Für eine kleine Gemeinde hat Ried ein vielfältiges Freizeitangebot – für Jugendliche, Familien, Sportbegeisterte. Eine Übersicht.

Ried mag ein kleiner Ort sein, aber in und um die Gemeinde garantieren viele Freizeitaktivitäten Kurzweil. Wandern, Tandemfahren, Boule: Aktive Bürgerinnen und Bürger können alles Mögliche unternehmen können.