Wie ein gebürtiger Rieder zum Anführer der berüchtigten Rasso-Räuber wird

Plus Georg Müller raubte mit seiner Bande zahlreiche Kirchen aus - unter anderem in Merching und Dasing. Heimatforscher Toni Drexler lässt den Schwobn-Girgl lebendig werden.

Ein armer Teufel sei er gewesen, der "Schwobn-Girgl" - mit bürgerlichem Namen Georg Müller - sagt Heimatforscher Toni Drexler. Der 74-jährige Hörbacher lässt den Anführer der berüchtigten Rasso-Räuber in seinem neuesten Buch lebendig werden. Er zeichnet seinen Weg nach, der den gebürtigen Rieder letzten Endes bis nach Amerika führte.