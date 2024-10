Wie weit ist der Bau des Betreuten Wohnens in der Ortsmitte Ried?

In der Ortsmitte von Ried, direkt angrenzend an den Parkplatz des örtlichen Supermarktes entsteht aktuell ein Bauprojekt, welches von großer Bedeutung für die Gemeinde ist: Eine moderne Einrichtung für „Betreutes Wohnen“ sowie eine Tagespflegeeinrichtung für Seniorinnen und Senioren. „Der Bau markiert einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen in unserer Region und trägt zur Sicherstellung einer umfassenden Versorgung vor Ort bei“, freut sich Bürgermeister Erwin Gerstlacher.

