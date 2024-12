Zertifikatsverleihung für Erlebnisbäuerinnen

Am 22. November feierten alle Seminarteilnehmer in Weichering ihren erfolgreichen Abschluss. In einem festlichen Rahmen bekam auch Theresa Bradl aus Eismannsberg mit 23 weiteren Absolventen ihr Zertifikat überreicht. Das Seminar umfasst bayernweit 16 Schulungstage in acht Modulen, darunter eine dreistündige Prüfung auf dem eigenen Betrieb. Seit März 2024 werden auch unter Bauernhof-Kinder@gmx.de kreative Mitmachangebote, Kindergeburtstage und mehr angeboten.

