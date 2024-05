Feuerwehr Zillenberg errichtet Feuerwehranbau in viel Eigenleistung

Malen, Mauern, Elektrik - seit Januar leisten die Ehrenamtlichen der Feuerwehr viele Arbeitsstunden. Im Herbst soll Einweihung gefeiert werden.

In Zillenberg brennen die Ehrenamtlichen für ihre Feuerwehr. Die Mitglieder errichten in hundertprozentiger Eigenleistung einen Anbau an ihrem Feuerwehrhaus. Dieser elf mal acht Quadratmeter große Bau soll für Platz bieten für einen Mannschaftstransportwagen (MTW): „Momentan fahren wir mit unseren eigenen Fahrzeugen, Traktoren oder Hängern“, so Vorsitzender Wolfgang Nemetz.

Seit Ende Januar sieht man jetzt schon das gleiche bemerkenswerte Bild: Männer und Frauen arbeiteten Hand in Hand. Sie legen Fundamente, mauern Wände, installieren Elektrik und sorgen für die Feinheiten wie Farbanstriche und Einrichtung. Gleichzeitig mit dem Anbau erhält nämlich das Hauptgebäude einen neuen Schliff. Nur für Materialien hat die Gemeinde Ried 150.000 Euro ausgegeben.

Der elf mal acht Quadratmeter große Anbau an das Feuerwehrhaus Zillenberg soll für einen Mannschaftstransportwagen (MTW) hergenommen werden. Foto: Christine Hornischer

Viel Lob für die tüchtige Zillenberger Feuerwehr

Rieds Bürgermeister Erwin Gerstlacher ist voll des Lobes für diese einzigartige Leistung. „Wenn wir das hätten bauen lassen, wären uns der Anbau und die Renovierung weitaus höher gekommen“. Nur so könne die Gemeinde sechs Feuerwehrhäuser zählen. „Wir wollen im Herbst fertig sein“, setzen sich Nemetz und Kommandant Martin Weishaupt ein ehrgeiziges Ziel. An die 1200 Stunden haben die Feuerwehrler in den Anbau gesteckt. Und dabei sind nur die bisherigen zweieinhalb Monate gerechnet. Von erfahrenen Handwerkern bis hin zu passionierten Heimwerkern, jeder brachte seine Fähigkeiten und seine Zeit ein.

Besonders hervorgetan habe sich der sogenannte Rentnertrupp, erzählt Nemetz. Das sind die passiven Mitglieder der vorangegangenen Generation. „Auch unsere Jugend hat fleißig mit angepackt“, ergänzt Weishaupt. Die Arbeit verlief nicht immer reibungslos – es gab Herausforderungen, Rückschläge und Momente der Erschöpfung. Doch der unerschütterliche Wille trieb die Feuerwehrler immer wieder an.

In Zillenberg sind 17 Aktive bei der Feuerwehr im Einsatz

Bereits vor vier Jahren hatte das Zillenberger Brand-Team einen Riesenschritt in Richtung der modernen Feuerbekämpfung getan. Weil die Feuerwehr die Tagesalarmierung wegen mangelnder Leute in Tagesbereitschaft abmelden hatte müssen, haben sich die Feuerwehren Ried, Sirchenried und Zillenberg zur neuen Feuerwehr Ried zusammengeschlossen. Diese fungiert nun als Basis der Tagesalarmsicherheit.

Lesen Sie dazu auch

Allein Zillenberg zählt momentan 17 Männer im Feuerwehrdienst. „Die einzelnen Vereine bestehen zwar weiterhin, aber die Brandbekämpfer rücken nun gemeinsam aus“, erklärt Weishaupt. „Zusammen ist unsere Schlagkraft viel höher als früher“, fasst der Kommandant zusammen. In nicht allzu ferner Zukunft sollen auch Frauen zur Zillenberger Wehr kommen. „Einige haben schon ihr Interesse bekundet“, verrät Nemetz.

Schon jetzt spiegeln sich in den strahlenden Augen des Vorsitzenden und des Kommandanten der Stolz über das Erreichte. Bald schon ist die Hebauffeier und dann im Herbst die Einweihungsfeier geplant. Und dann kann sich die Feuerwehr in Zillenberg neben Ortsfeiern wie Maibaumfeier, Dorffest oder Jaudusfeuer wieder ausschließlich ihren eigentlichen Aufgaben zuwenden: Retten, Löschen, Bergen, Schützen.