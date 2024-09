In der Elle und Glamour: Zillenbergerin entwickelte ein eigenes Schuh-Label

Die Schuhdesignerin Franziska Blöchl aus Zillenberg ist der neue Manolo Blahnik aus dem Wittelsbacher Land. Wer erinnert sich nicht an die begehrten High Heels aus „Sex and the City“ und die große Leidenschaft der Protagonistin Carrie Bradshaw für die hochhackigen Schuhe? „So viele Schuhe und nur zwei Füße“, ist einer ihrer bekanntesten Sätze. Und der könnte auch von Blöchl stammen. Die 30-Jährige, die in Zillenberg in eine Unternehmerfamilie geboren wurde, teilt diese Leidenschaft für die High Heels. Und das so sehr, dass sie ein ganzes Unternehmen aufzog.

Christine Hornischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis