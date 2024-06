Ried-Zillenberg

vor 48 Min.

Zwei Frauen, zwei Gärten: Das grüne Paradies in Zillenberg

Plus Während Marion Grobauer auf Vielfalt setzt, pflegt Anni Strohauer einen Steingarten mit Topfpflanzen. So unterschiedlich kann Gartenleidenschaft aussehen.

Von Christine Hornischer

Der Garten in Zillenberg erstrahlt in voller Blüte. Die Luft ist erfüllt vom Duft des frisch gemähten Rasens und blühender Blumen. Marion Grobauer blickt liebevoll auf ihre Pflanzen, während ihre Mutter Anni Strohauer, in einem leichten Top und schwarzer Hose, auf einer Bank sitzt und die Ruhe genießt. Ein kleiner Tisch neben der Bank ist gedeckt mit einer Wasserkaraffe, in der frische Zitronen schwimmen. Die beiden Frauen leben in einem Haus, im Garten hat jede ihren eigenen Bereich - und eigene Vorlieben.

Die zwei Frauen erzählen von ihrer Teilnahme am "Tag der offenen Gartentüre": „Ich wollte die Freude, die wir täglich in unserem Garten empfinden, weitergeben“, sagt die 47-jährige Marion Grobauer. Und außerdem sei der Garten in Zillenberg etwas ganz Besonderes, er beherberge nämlich Zwei in Einem. Zur Erklärung grinst die Tochter: „Ich wohne mit meiner Mutter in einem Haus, wir haben aber zwei getrennten Wohnungen. Genauso verhält es sich mit dem Garten. Jede Frau hat ihren Eigenen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

