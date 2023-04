Zur Rockparty in Ried reisen die Gäste mit Bussen an

Zum ersten Mal nach der Pandemie findet "Ried rockt" wieder statt. Das Fazit des Rieder Burschenvereins nach der Rockparty lautet: ein voller Erfolg.

Für den Katholischen Burschenverein Ried war die Pandemie auch eine Durststrecke – drei Jahre lang konnte das traditionelle "Ried rockt" nicht stattfinden. Heuer stürzten sich Mitglieder wieder in die Vorbereitungen. Am Sonntagnachmittag waren die schweißtreibenden Aufbauarbeiten beendet, und die lang ersehnte Party konnte am Abend beginnen. Bereits vor offiziellem Einlass um 20 Uhr warteten die ersten Besucherinnen und Besucher vor der Steberhalle.

Die Gäste feierten ausgelassen bei "Ried rockt". Foto: Burschenverein Ried

Zur Rockparty gibt es Essen vom Goldenen Stern

Die Halle füllte sich schnell mit vielen feierlustigen Menschen, die teilweise weite Anreisewege hatten. Mehrere Gruppen kamen sogar mit Bussen an, um in Ried eine Partynacht zu erleben. Junge und Junggebliebene feierten gemeinsam in ausgelassener Stimmung. Born wild, eine Partyband aus der Nähe von Mühldorf am Inn, heizte der feiernden Menge mit Rock- und Popsongs, von Queen bis zu den aktuellen Charthits, ein. Die Burschen hatten zur Abkühlung neben Antialkoholischem und Bier auch eine große Auswahl an exotischen Cocktails im Angebot. Kulinarisches bot Gasthaus Goldener Stern aus Rohrbach mit feinster italienischer Pinsa.

Die Vorsitzenden Alexander Hurt und Christian Stief zogen ein positives Fazit: "'Ried rockt' war wieder einmal ein voller Erfolg!" Das gemeinsame Arbeiten und Feiern habe gezeigt, dass der Teamgeist der Rieder Burschen, auch nach der Corona-Pause, nicht verloren gegangen ist. Durch die gute Zusammenarbeit mit befreundeten Vereinen, ehemaligen Mitgliedern und vielen motivierten Mädels funktionierte die Durchführung der Rocknacht reibungslos. Der Abend verlief harmonisch und friedlich bei ausgelassener Stimmung. Doch nach der Party ist vor der Party: Der Rieder Burschenverein freut sich schon jetzt auf "Ried rockt" am Ostersonntag 2024, die Vorbereitungen dafür starten im Winter dieses Jahres. (AZ)