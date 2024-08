„Heute feiern wir bereits Zweijähriges“, sagt Jonas Graf stolz und stößt dabei mit den anderen Jugendlichen an. Anlässlich des Jubiläums veranstaltet das Team von RiedTV ein kleines Grillfest in den Räumlichkeiten an der Weiherstraße, um diesen Meilenstein gebührend zu feiern.

