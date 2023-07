Feuerwehrleute absolvieren Leistungsprüfung

Schiedsrichter loben in Rieden-Tattenhausen die hervorragende Leistung der in drei Gruppen angetretenen Absolventen.

Alle zwei Jahre legen Mitglieder der Feuerwehr Rieden-Tattenhausen das Leistungsabzeichen "die Gruppe im Löscheinsatz" ab. Gleich 23 Absolventen, aufgeteilt in drei Gruppen, stellten sich den Aufgaben der Schiedsrichter und bestanden jeweils mit null Fehlern.

Acht Tage lang jeden Tag drei Stunden Training waren vorausgegangen, ehe die Prüflinge von den Ausbildern Wolfgang Helfer, Stefan Reiner und Hans Tremmel für den großen Tag vorbereitet waren. Beim Test wurden die Grundlagen für den Löschangriff mit drei Strahlrohren, das Setzen einer Saugleitung, Erste-Hilfe-Maßnahmen und Gerätekunde, Vorführung von Knoten und Stiche, Wissen zum Gefahrgut und ein Fragebogen zur aktiven Feuerwehr und über das Vereinswesen abverlangt.

Als Schiedsrichter waren Kreisbrandmeister Anton Steinhart und Stefan Neumeir gekommen, als Zeitnehmer fungierte Hans Tremmel. Als Maschinisten unterstützten Bernhard Böck und Florian Beck. In drei Gruppen stellten sich die Anwärter der Leistungsprüfung für die jeweiligen Stufen. Schnell, zielgerichtet und ruhig gingen die Feuerwehrler ans Werk, auch wenn die Stoppuhr unbarmherzig mitlief. Die Schiedsrichter zeigten sich begeistert: "Das war eine hervorragende Vorführung, die Mannschaft war bis in die Haarspitzen motiviert. Ihr habt mit Bravour bestanden. Macht weiter so." Auch die Ausbilder fanden lobende Worte für die Prüflinge. Sie hätten eine saubere Arbeit gemacht. "Ihr dürft auf eure Leistung stolz sein." Die Leistungsprüfung bestanden haben: